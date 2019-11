Jesolo, Eraclea, Caorle, Bibione: il mare cancella il litorale a Nordest

di Marco Corazza

Ildel Nordest. Jesolo, Eraclea, Caorle e Bibione, ovunque la spiaggia è stata cancellata dall'incredibile mareggiata che ha lasciato solo danni. Mai sul litorale si era vista una marea di questa portata, almeno dall'alluvione ad oggi. A, tanto che l'è arrivata direttamente in, rimasto allagato con il Christamas village lambito dall'Adriatico. Laa Quarto Bacino di San Michele, con la strada chiusa. Non è andata meglio alle porte di Bibione, dove la Litoranea si getta sul Tagliamento., con l'acqua che ha invaso le banchine. Non è andata meglio tra le strade di Pineda, che sono rimaste completamente allagate da circa 30 centimetri d'acqua. Ache si è riversata lungo le strade del centro. La stessa chiesetta della Madoninna è rimasta allagata, con danni sia sulla spiaggia di Levante e Ponente. Alle 9.30 di questi mattina. L' allagamento completo di tutti i territori (2.000 ettari) compresi nei bacini di bonifica posti a nord della frazione di Ottava Presa di Caorle.