I sindaci si vaccinano in massa contro l'influenza

I sindaci diventano testimonial della campagna antinfluenzale e si vaccinano in massa. In occasione dell'avvio della campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022, martedì 2 novembre i sindaci del Veneto Orientale interverranno ad un evento organizzato dalla direzione generale dell’Ulss4 per sensibilizzare la popolazione.L ’appuntamento è fissato alle 16 nel distretto socio sanitario (ex tribunale) in via Trento a San Donà di Piave. Interverranno dunque i primi cittadini, ma anche il direttore generale dell'Ulss 4 Mauro Filippi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Anna Pupo, il direttore ad interim del distretto sociosanitario Cosimo De Chirico, personale medico e sanitario. Saranno inoltre presenti i rappresentanti dei Medici di Medicina Generale coinvolti a pieno titolo nella campagna vaccinale. Sarà il direttore generale il primo a immunizzarsi, seguito da vari sindaci che hanno già annunciato l’intenzione di proteggersi dall’influenza.