VENEZIA - Il futuro del turismo crocieristico lagunare potrà passare anche per Chioggia. Più che una scelta, per ora è un'ipotesi su cui il presidente-commissario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale Fulvio Lino Di Blasio sta lavorando. Ad ora non c'è ancora alcuna certezza, ma nella testa del capo del porto veneziano è presente l'idea di un futuro strategico in grado di dare dignità alla realtà chioggiotta, che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati