Spinea, granata conservata in una teca dentro casa. La vedova: «Venite, penso sia pericolosa». Via Goldoni chiusa al traffico

SPINEA (VENEZIA) - «Venite, in casa mia c'è una granata». Una telefonata arrivata all'improvviso oggi, 19 giugno, alla centrale dei Carabinieri. Dall'altra parte della cornetta una donna di 80 anni rimasta vedova che allertava preoccupata del fatto che in casa sua, dentro una teca, fosse conservata una granata. Oggetto che, con ogni probabilità veniva custodito dal marito. «Penso sia pericolosa», avrebbe detto ai militari. Si è subito attivata la catena dei soccorsi e in via Carlo Goldoni al civico 8, in poco tempo sono arrivati Carabinieri, vigili del fuoco ed artificieri.

L'intera strada è stata chiusa al traffico e messa in sicurezza per svolgere le operazioni di recupero della granata.

La donna si sarebbe accorta della bomba solo questa mattina, 19 giugno, mentre andava in garage per cercare alcune cose. E, alzando lo sguardo, ha trovato questa teca di vetro contenente la granata. Da lì la chiamata immediata alle forze dell'ordine. Si è ora in attesa della fine delle operazioni di recupero dell'ordigno.