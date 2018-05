Un racket dietro i furti a bordo delle barche a Venezia e provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Il passaparola corre da mesi lungo i canali, ma l'ultimo colpo messo a segno aha fatto esplodere il malumore portando a galla un problema sempre più sentito. «I motori delle nostre barche spariscono come fossero caramelle è l'allarme lanciato da molti veneziani - Capita continuamente, ormai non possiamo più ormeggiarle e stare tranquilli». Il fenomeno riguarda tutta la provincia e il termometro della preoccupazione è rappresentato da un gruppo Facebook. Si chiamae conta 10.458 iscritti: non solo da Mestre e Venezia ma anche da Chioggia e dalla Riviera del Brenta, dalla provincia di Padova e da quella di Vicenza.