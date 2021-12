SAN DONÀ DI PIAVE - In carcere. Da ieri i fratelli Michele (46 anni) e Stefano Mazzon (35), il primo residente e Treviso, l'altro a Noventa di Piave, sono finiti in cella. Così come Salvatore Mercurio (55), commercialista leccese di Taviano. Lo ha deciso la Cassazione venerdì pomeriggio confermando quando disposto dal Tribunale del Riesame, cui aveva ricorso la Procura di Venezia, con la pm Elisabetta Spigarelli, dopo che il Gip aveva...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati