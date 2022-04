Fervicredo riunisce soci e amici per i bilanci e i progetti, il presidente Schio: «Sempre più impegno per tutelare le vittime»

MESTRE - “L'assemblea generale dei soci della Fervicredo è sempre un bellissimo momento di riflessione e progettualità, in questo 2022 è stato ancora più bello perché abbiamo accolto due nuovi soci onorari, il magistrato Marisa Manzini e Antonio Berton che hanno contribuito a sostenere il nostro impegno per le Vittime del Dovere ed i loro Familiari. Consideriamo questa nostra realtà una già grande famiglia, ma più cresce e maggiore sarà la nostra capacità di intervento" è stato il primo commento di Mirko Schio, presidente Fervicredo al termine della riunione plenaria che si è tenuta a Mestre.

Davanti ad autorità e soci sono state illustrate nel dettaglio le numerose attività svolte e l’analisi delle più stringenti problematiche da affrontare: “La condivisione di tutto quanto fatto e di ciò che prioritariamente ci proponiamo di fare – spiega Schio – è fondamentale per una coesa ed efficace azione che, prendendo le mosse dai principi fondamentali della difesa e della garanzia dei diritti soggettivi ed interessi legittimi delle Vittime della criminalità e del Dovere e dei loro Familiari, nonché della valorizzazione della memoria, ci porti ad interagire con Istituzioni e società civile per raggiungere importanti obiettivi”.

Hanno poi preso la parola per approfonditi interventi i numerosi amici e i legali della Fervicredo, come Loredana Bizzarri, Annamaria Calicchia, Gabriele de Gotzen, Maurizio Guerra, Marta Mangeli e Valter Biscotti, quest’ultimo impegnato fino a pochi giorni fa nel processo ad Alejandro Augusto Stephan Meran, il giovane dominicano imputato per l’uccisione dei due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta nella questura di Trieste, dove rappresenta Fervicredo che si è costituita parte civile.

Infine, spazio ai nuovi progetti ed ai prossimi appuntamenti, nonché all’approvazione dei bilanci, prima della nomina dei due nuovi Soci onorari: Antonio Berton, “un amico oltre che un insostituibile aiuto per tutti noi, grazie alla sua grande competenza tecnica - racconta Schio -, perché ogni singolo gesto è determinante in una buona squadra”; ed inoltre Marisa Manzini, Procuratore Aggiunto di Cosenza, che ha devoluto a Fervicredo tutti gli introiti dei suoi libri “Fai silenzio ca parrasti assai”, e “Donne custodi donne combattenti”, “un magistrato ed una persona esemplare - conclude il Presidente -, perché ha la capacità di mettersi al servizio dei più deboli ed in difesa della legalità, non solo con il suo lavoro quotidiano ma anche con la sua grande generosità. Siamo lieti e grati di avere questi due nuovi Soci con noi e certi che li avremo accanto in tutte le nostre prossime importanti attività”.