Vittime del dovere e del terrorismo, la Fervicredo e gli strumenti di tutela nell'evento al Novotel

MESTRE - Sono vesauriti i posti per poter seguire in presenza il convegno di Fervicredo “Vittime del Dovere e del terrorismo, procedure e strumenti per la tutela: le prospettive future”, di lunedì 29 novembre dalle 9 alle 17.30 nella sala convegni dell’albergo “Novotel” di Mestre. Sarà comunque possibile seguire in diretta l’incontro sui social CLICCANDO QUI .

“Abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione – spiega Mirko Schio, presidente dell’associazione -, ma le stringenti norme anti-Covid non ci hanno consentito di poter accogliere tutti. Era ovviamente il minimo consentire la partecipazione anche a distanza per ascoltare autorevoli relatori su un tema che ha raccolto così tanto consenso data, purtroppo, la sempre attuale necessità di approfondire, rinforzare e perfezionare gli strumenti di tutela delle vittime. Quello della formazione, dell’approfondimento e dell’affinamento di mezzi atti a garantire alle Vittime la piena realizzazione dei loro diritti, del resto, è uno dei temi fulcro dell’attività della nostra Associazione, che vive quotidianamente al fianco di chi, oltre all’enorme danno subito a causa del Dovere o del terrorismo, si trova poi a doversi districare in un vero labirinto di norme e procedure”.

“Occasioni come questa giornata di lavori che abbiamo voluto proporre per lunedì – conclude Schio –, e che raccoglierà i massimi esperti nei settori e nelle tematiche di riferimento, rappresentano proprio il concreto sforzo di essere sempre al passo, attraverso lo studio costante, per fornire ai partecipanti indicazioni indispensabili nella gestione di situazioni e circostanze varie e complesse, e per consentire anche a noi di poter garantire la migliore assistenza ed il miglior sostegno a chi percorre faticosamente la strada per trovare la forza di ri-vivere”.