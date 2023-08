VENEZIA - «Come trascorrerò le vacanze? Tra Calalzo a fare il sindaco e la casa dei miei nonni a Feltre dove taglierò l’erba, spaccherò la legna e raccoglierò lampioni». Lampioni? Luca De Carlo ride, è da una settimana che lo prendono in giro per il refuso di un quotidiano nazionale, ma il senatore di Fratelli d’Italia, nonché appunto sindaco di Calalzo e coordinatore del partito veneto, ci ride su: «Farò anche una settimana ad Albarella, ma per il resto resterò in Veneto, abbiamo tutte le piazze da “coprire” con il partito». Non è l’unico a restare in zona. Anche l’assessore regionale leghista Roberto Marcato frequenterà spiagge nostrane. Ironizzando: «No vorìa mai che riva l’autonomia e mi no riesso tornar casa in tempo. Per questo vado in ferie tacà casa». Nessuna crisi di governo, nessuna campagna elettorale e così - chiuso il Parlamento - la politica va in ferie. Vale anche per la Regione: l’assemblea legislativa veneta ha chiuso l’attività con la seduta di martedì scorso approvando l’assestamento di bilancio e il piano faunistico venatorio, prima del 29 agosto non ci saranno nuovi appuntamenti e, quindi, tutti via. Continuerà, invece, a riunirsi la giunta e la scommessa è se il governatore Luca Zaia convocherà gli assessori lunedì 14, rovinando a tutti il ponte, o se si accontenterà di una riunione mercoledì 16. Il che non significa che Zaia non vada in vacanza, i bene informati dicono però che il governatore si concede vacanze brevi, prevalentemente al mare: qualche settimana fa è stato fotografato su un aereo diretto in Sardegna.

TIPI DA SPIAGGIA

Parecchi gli amanti del mare: in consiglio regionale il presidente dell’intergruppo Lega-Liga Alberto Villanova («Con la famiglia a Jesolo»), lo speaker dell’opposizione Arturo Lorenzoni («Andrò in un’isola greca con la mia famiglia»), la capogruppo del Pd Vanessa Camani («Come da qualche anno in campeggio in Sardegna con i bambini»), il capogruppo di FdI Enoch Sorazno («Cinque giorni a Creta con mio figlio»). E anche il senatore e segretario del Pd veneto Andrea Martella («Qualche giorno in Sardegna»).

I MISTI

Poi ci sono i tipi “misti”: un po’ montagna e un po’ mare, un po’ mare e un po’ città. È il caso del sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro: è stato cinque giorni a New York con la moglie Stefania e i figli («Felicissimi - raccontano - di aver visto il Re Leone a Broadway»), poi, come ormai avviene da vent’anni, in Croazia in barca. Sergio Giordani, sindaco di Padova, rientra nella categoria dei tradizionalisti: ogni anno tra Agordo, dove ha origine la sua famiglia, e l’isola di Albarella. Anche per il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vacanze con la famiglia: «Qualche giorno all’estero, qualche giorno in montagna e poi, ricaricate le pile, si torna in trincea».

MONTANARI

Vacanze in montagna - e brevissime, appena tre giorni - per il neo sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai: «Farò un’alta via sulle Dolomiti». Cinque giorni di ferie per la vicepresidente della Regione, Elisa De Berti: «Due in Cansiglio e tre in montagna con l’obiettivo di fare il giro del monte Cristallo in bicicletta. Sperando di riuscirci... ma confido nella e- bike!». Montagna anche per Alberto Stefani che alle cariche di sindaco di Borgoricco, deputato, segretario regionale della Lega ora ha aggiunto anche quella di presidente della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo: «Penso che andrò al lago di Caldonazzo, è un posto bellissimo, ci andavo da bimbo, si fanno lunghe passeggiate ed è anche balneabile. E poi al lavoro, dobbiamo preparare i pullman per il raduno di Pontida». Monti anche per il deputato e coordinatore veneto di Forza Italia, Flavio Tosi: «Qualche giorno sull’Alpe di Siusi».

GLI STACANOVISTI

E poi ci sono quelli che non staccano: «Niente ferie». Così Elisa Venturini, capogruppo degli azzurri in consiglio regionale. Il sindaco Di Verona, Damiano Tommasi, sarebbe del gruppo: «Non ci risultano sue vacanze», assicurano dal suo staff.