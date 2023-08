Federica Pellegrini celebra la giornata internazionale del cane con un post tenerissimo: ecco quale

Festeggiamenti in corso. Federica Pellegrini festeggia la giornata internazionale del cane con un post tenerissimo che conquista tutti. Una serie di scatti e video, immortalano i suoi 2 bull dog, ormai noti al suo vasto parterre di follower con i loro due cuccioli appena nati. Bellissimi, i cagnolini e i genitori giocano insieme nel letto, poi in altri scatti vengono immortalati in altre pose buffe o insieme a Federica e al marito Matteo Giunta.

Un quadretto perfetto che ha commosso molti: «uno spettacolo» si legge nei commenti e poi: «La razza più figa del mondo», «Che tenerezza!!», «Mamma mia quanto amo questa razza ».

Le prove

«Ti stai allenando... Quanti bimbini » si legge tra i tanti commenti sotto il post. ll riferimento è palese: Federica sta facendo le prove per il neonato in arrivo? Non è una novità che la campionessa di nuoto sia incinta, a darne l'annuncio è stata lei stessa con un video ironico su Instagram. E i fan non aspettano altro se non vedere Federica diventare mamma.

In vacanza

Federica e Matteo sono stati in vacanza in Grecia e hanno postato moltissimi contenuti di coppia: tra foto, video e reel sono sempre insieme e sorridenti. I fan della Divina, inoltre, non vedono l'ora di vedere la bambina che nascerà e nei commenti sotto ai suoi post le chiedono a gran voce di mostrare di più il suo pancino che, intanto, cresce a vista d'occhio.

In alcune foto pubblicate, Federica è con il marito Matteo davanti a un tramonto mozzafiato e, dentro di lei, sta crescendo una nuova vita.

La Divina e il marito sono più innamorati che mai e le foto pubblicate su Instagram lo dimostrano. Come didascalia del post, Federica ha scelto alcune emoticon del tramonto ma non ha aggiunto nessuna parola, in fondo, non è nemmeno necessaria, dato che, a parlare sono i suoi occhi e quelli del suo ex allenatore.