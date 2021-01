La barista cinese che serviva Spritz e aperitivi dentro il locale, in barba alle norme anti Covid

FAVARO VENETO - Chiuso un bar che serviva in barba alle norme anti Covid. Una barista di Favaro Veneto, nella centrale Piazza Pastrello, di origini cinesi, che in spregio ai divieti, serviva alcolici e spritz consumati direttamente all’interno del locale, favorendo così l’elusione di ogni norma di distanziamento ed isolamento. Ai Carabinieri di Favaro non è sfuggita però la situazione, cogliendo clienti e titolare sul fatto e sanzionando quest’ultima, anche con la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

Specifici servizi di intensificazione del controllo del territorio in funzione Covid-19 verranno posti in essere per tutta la settimana, invitando tutta la cittadinanza al rispetto dei divieti e ad un senso civico maggiore.

