Omicidio di Mariarca, il pm chiede l'ergastolo per il marito reo confesso e "pentito"

MUSILE DI PIAVE - La Procura vuole che Antonio Ascione, accusato di aver ucciso la moglie Maria Archetta Mennella, venga condannato all'ergastolo. La richiesta di condanna è stata formulata dal pm Incardona, titolare dell'inchiesta sul delitto avvenuto il 23 luglio 2017 a Musile di Piave. Ascione, 44 anni pizzaiolo originario di Torre del Greco e difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, ha deciso di optare per la formula del rito abbreviato che in ogni caso gli consente uno sconto di un terzo della pena per...