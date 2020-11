Eraclea, incidente oggi: scontro fra un'auto e un furgone. Due persone ferite Foto

ERACLEA (VENEZIA) - Poco dopo le 10, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 54 in Via Ancilotto ad Eraclea per un incidente tra un furgone e un’auto: feriti due anziani.

I pompieri arrivati da San Donà hanno messo in sicurezza i mezzi, ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato i due anziani rimasti incastrati nell’auto finita in un fossato sotto il piano stradale. I due feriti sono stati assistiti dai sanitari del Suem e trasferiti in ospedale. Illeso il conducente del furgone.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora e mezza circa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA