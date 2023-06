ERACLEA - Regione Veneto citata a giudizio in sede civile, di fronte al giudice di pace di San Donà di Piave, per risarcire i danni subiti da un automobilista, la cui vettura entrò in collisione con un grosso cinghiale che, improvvisamente, attraversò la strada.



L'iniziativa giudiziaria, con pochi precedenti in Veneto, è stata avviata dall'avvocato Giorgio Caldera in relazione ad un incidente stradale verificatosi la sera del 18 ottobre del 2021, ad Eraclea, in cui rimase incolpevolmente coinvolto il conducente di una Jaguar XE, concessa in leasing ad una ditta produttrice di serramenti della zona. Un cinghiale selvatico del peso di oltre cento chilogrammi, improvvisamente sbucato dalla campagna circostante la carreggiata, finì in mezzo al viale dei Fiori: il conducente del veicolo cercò di evitare la collisione, ma invano. Dopo l'investimento dell'animale, riuscì miracolosamente a mantenere il controllo della vettura, rimanendo illeso.



RESPONSABILITÀ

Sul luogo dell'incidente intervennero i carabinieri di San Donà di Piave e la polizia provinciale di Venezia che eseguirono i rilievi del caso per poi provvedere a rimuovere la carcassa dell'animale selvatico.

Il legale dell'automobilista si rivolse subito alla Regione Veneto per sollecitare il risarcimento dei danni sofferti, pari a oltre 15 mila euro: nella richiesta, l'avvocato Caldera ha sottolineato la mancanza nella zona di segnaletica di pericolo, così come di reti o barriere di protezione a margine della carreggiata. L'istanza è stata però respinta da parte di Palazzo Balbi.



L'avvocato Giorgio Caldera ha quindi deciso di avviare un contenzioso in sede giudiziaria di fronte al giudice di pace di San Donà di Piave, sul presupposto che la fauna selvatica, patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni e, conseguentemente, se un animale selvatico provoca danni a cose o persone il relativo risarcimento compete all'amministrazione regionale sul cui territorio è avvenuto l'evento. La parola passa ora al giudice. (gla)