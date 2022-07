Elon Musk in maschera: a Roma per incontrare Papa Francesco, poi gita a Venezia. Chi è la damina

Elon Musk in tour in Italia con tappa iniziale Vaticano: allo scalo di Roma Ciampino il fondatore di Tesla e SpaceX è atterrato ieri intorno alle 14 con il suo aereo privato decollato 9 ore e mezzo prima da Austin (Texas). Uno scalo di poche ore per vedere 45 minuti Papa Francesco a Santa Marta: con lui quattro dei sette figli, ovvero Griffin, Kai, Damian, and Sax, avuti dalla prima moglie, Justine Wilson. «Onorato di aver incontrato il Pontefice»: ha scritto il patron di Tesla. Un colloquio definito molto cordiale, con il pontefice interessato alle visioni tecno-futuristiche del tycoon cresciuto in Sud Africa in una comunità bianca di poco più di 2 milioni che, in fatto di religione, seguono la chiesa riformata olandese (la comunità boera) o la chiesa anglicana (la comunità anglosassone).

Gli esegeti di Musk fanno inoltre notare che l'imprenditore non twittava da quasi 10 giorni prima di "raccontare" la sua incursione in Vaticano. Un record di astinenza per lui che solo nel 2018 era restato "muto" per sei giorni. Trend che vengono esaminati in filigrana perché è sul tavolo l'offerta di 44 miliardi di dollari di Musk per comprare appunto Twitter, il suo social di gran lunga preferito. Per inciso, su questa piattaforma, l'imprenditore ha giusto 100 milioni di follower, sesto nella classifica mondiale guidata da Barack Obama con 130 milioni.

Poche ore dopo il nuovo balzo del suo jet executive bireattore Gulfstream G650ER per Venezia Marco Polo. Un velivolo transoceanico da 80 milioni di dollari. Oltre a quella dell'incontro con il Papa a Santa Marta diffusa dallo stesso Musk, è poi arrivata sempre attraverso il suo account una foto da Venezia con lui in maschera e abito settecentesco insieme a un'avvenente damina.

In realtà si tratta di una vecchia foto di lui e l'allora moglie (per due volte) Talulah Riley, attrice, durante una festa in maschera. Un'immagine dal passato prossimo come lascia intedere il testo del tweet. «Venezia, un luogo di grandi ricordi».

A Venezia, a metà pomeriggio sempre di ieri, era sbarcato anche Kimbal Musk, il fratello di Elon, con relativo jet privato. Fratello sposato l'america Christiana Wyly, già moglie di Skin degli Skunk Anansie. Una festa in famiglia, allora? Magari una festa di compleanno visto che il tycoon ha compiuto 51 anni il 28 giugno?

Elon Musk a Ciampino

Venice, a site of Great Remembrance pic.twitter.com/GWR3xqsoQW — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2022

Oltre a Musk che fa la cronaca del suo viaggio, ci sono poi i tweet del giovane americano Jack Sweeney che traccia - legittimamente, con strumenti alla portata di tutti - decolli e atterraggi di vip come appunto Musk (l'account twitter è Elonjet) o Mark Zuckerberg che non gradiscono proprio avere il fiato sul collo temendo di finire all'attenzione di qualche malintenzionato.

Il sudafricano-canadese probabilmente passerà qualche giorno di vacanza in Italia come ha già fatto l'anno scorso quando ha visitato Firenze incontrando anche il sindaco Dario Nardella.

I viaggi di Elon Musk in Italia: da Austin a Roma Ciampino

Da Roma Ciampino a Venezia Marco Polo

Landed in Venice, Veneto, IT. Apx. flt. time 47 Mins. pic.twitter.com/cpBKPdcOiR — ElonJet (@ElonJet) July 1, 2022

Con una certa perfidia Sweeney aggiunge ai movimenti del jet di Musk i dati che indicano le emissioni di Co2 dell'aereo che l'imprenditore usa parecchio anche per piccoli voli. I dati di queste emessioni finiscono ovviamente nel mirino degli ecologisti.

256 mile (223 NM) flight from CIA to VCE

~ 397 gallons (1,504 liters).

~ 2,664 lbs (1,208 kg) of jet fuel used.

~ $2,762 cost of fuel.

~ 4 tons of CO2 emissions. — ElonJet (@ElonJet) July 1, 2022

5,786 mile (5,028 NM) flight from AUS to CIA

~ 4,884 gallons (18,490 liters).

~ 32,736 lbs (14,849 kg) of jet fuel used.

~ $33,947 cost of fuel.

~ 52 tons of CO2 emissions. — ElonJet (@ElonJet) July 1, 2022