DL Radiators, produzione spostata in Friuli: 8 ore di sciopero dei 120 dipendenti a rischio

FOSSALTA - Protesta dei 120 dipendenti di DL Radiators di Fossalta di Piave (Venezia), società controllata dal gruppo De' Longhi, di Treviso. Oggi è stato indetto uno sciopero di otto ore, al termine di un'assemblea, dopo l'annuncio ricevuto il 18 febbraio scorso di un imminente spostamento della produzione nello stabilimento di Moimacco (Udine), a 104 chilometri di distanza, con la contestuale proposta ai dipendenti di trasferimento nella sede friulana.

Anche i 260 lavoratori della sede friulana si asterranno dal lavoro, ma venerdì prossimo, come solidarietà con i colleghi veneti. Un nuovo incontro con i vertici del gruppo trevigiano è fissato per mercoledì. Dl Radiators, specializzata nella produzione di radiatori elettrici, nel 2020 ha realizzato ricavi per 60 milioni e un utile di 700 mila euro. Il Gruppo Dè Longhi ha chiuso il 2021 con ricavi a 3,21 miliardi, in crescita del 36,8% sull'anno precedente, quando l'utile netto aveva superato i 200 milioni di euro.