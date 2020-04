Riaprono Dè Longhi ed Electrolux, grandi aziende "senza strafare"

TREVISO - Un riavvio, ma «senza strafare» in Veneto, usando un'espressione dei sindacati, per le grandi imprese della manifattura situate nella provincia di Treviso, in attesa di una più massiccia riapertura degli impianti attesa dal 4 maggio. Iniziando dalla metalmeccanica, Electrolux di Susegana conta da questa mattina su poco meno di 300 lavoratori volontari (l'azienda ha lasciato questa facoltà fino al 2 maggio), che hanno consentito di riattivare tre linee su un unico turno da sei ore. La casa del piccolo elettrodomestico Dè Longhi, che da sette giorni aveva rimesso in moto una linea produttiva per un tipo di macchine da caffè a turno unico, da stamane raddoppia ed integra la fabbricazione con altri modelli di «superautomatiche», e questo grazie alla disponibilità di 240 operai volontari.



Un'ottantina sono gli addetti che hanno preso servizio questa mattina, intanto, alla Permasteelisa, insegna dei rivestimenti architettonici speciali di Vittorio Veneto, mentre la componentistica per automotive realizzata alla Prima Sole Industries di Oderzo, rimane sui ritmi già impostati il 22 aprile, cioè 35 addetti su tre turni. La metalmeccanica pesante di Berco, filiale di Castelfranco Veneto della casa madre di Copparo (Ferrara) e che produce sistemi sottocarro, è in attività dal 16 aprile con una trentina di addetti su una base occupazionale di 230 unità, e questo per limiti di mercato risalenti al periodo precedente alla diffusione dell'epidemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA