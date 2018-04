Si presenta a chiedere la paga, picchiato dall'ex titolare

di Filippo De Gaspari

NOALE - Un dipendente si presenta in azienda per chiedere la liquidazione, viene portato (secondo il suo racconto) nel piazzale eE’ successo giovedì mattina a Noale. Protagonisti dell’episodiodi 36 anni di Santa Maria di Sala, fino a pochi giorni fa dipendente di una manifattura di Noaledi lavoro. L’addetto, dimissionario, era passato a ritirare la liquidazione. Scoperto un ammanco, Scende al piano inferiore per chiedere spiegazioni direttamente al titolare e scoppia il putiferio.Ai carabinieri l’operaio ha riferito che il titolare della ditta lo ha afferrato per il braccio e lo portato fuori, nel piazzale, dove. L’operaio ha chiamato sul posto i carabinieri, giunti dalla stazione di Noale per raccogliere le prime testimonianze, formalizzate più tardi attraverso querela di parte.