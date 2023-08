Un corto circuito la lavatrice e la casa va in fiamme: paura nella notte a Concordia Sagittaria.

L' allarme è scattato poco dopo l'una di oggi, domenica 20 agosto, quando i proprietari di una abitazione in via San Pietro hanno sentito l'odore di bruciato. Subito è scattato l'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco di Mestre che hanno inviato al civico 719 la squadra di Portogruaro assieme ai colleghi arrivati da Latisana. Per tutta la notte le squadre hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'abitazione. Solo all'alba i vigili del fuoco sono rientrati. L'abitazione risulta inagibile. Secondo una prima sommaria ricostruzione l'incendio sarebbe divampato a causa di un corto circuito della lavatrice.

Poco dopo le sei un altro allarme è scattato a Portogruaro. A bruciare un'abitazione disabitata in viale Matteotti. I vigili del fuoco di Portogruaro sono partiti immediatamente trovando l'incendio nel retro dell'abitazione a ridosso dell'ex mobilificio Bergamin. Pare che l'incendio abbia origini dolose ma lo accerteranno i vigili del fuoco. La squadra e poi rientrata verso le 8 del mattino.