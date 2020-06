Coronavirus Veneto, tre nuove vittime, ma calano ancora le terapie intensive: 27 pazienti ancora ricoverati

Coronavirus in Veneto, il contagio e le vittime di oggi, martedì 2 giugno 2020. Sono 8 i nuovi casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore, per un totale di 19.162 infetti dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino della Regione aggiorna anche con 3 nuovi decessi il conteggio delle vittime, che raggiunge quota 1.921 (tra ospedali e case di riposo. Sale ancora il numero dei pazienti dimessi dai reparti Covid, 3.388 (+8), mentre i malati tuttora ricoverati in ospedale sono 375 (-7), e quelli più gravi, nelle terapie intensive, 27 (-2).



Contagio, i dati di oggi in Veneto

(rispetto alle 17 di ieri sera)

Covid, decessi e ricoveri in ospedale

(rispetto alle 17 di ieri sera)

Ultimo aggiornamento: 12:57

