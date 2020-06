Coronavirus in Veneto: due decessi a Schiavonia e un solo nuovo malato. Il contagio è "spento"

Coronavirus Veneto: il bollettino di oggi, 1 giugno 2020, che fa il punto alle ore 17. I dati sono a confronto con quelli di questa mattina alle 8.

Nessuna vittima nel bollettino. Il report di Azienda Zero segnala due decessi nella giornata di oggi entrambi nell'ospedale di Schiavonia. Il totale sale quindi a 1.921 decessi dal 21 febbraio scorso.

Positivi, solo uno in più. In totale il dato è quasi immobile: i positivi sono 19.155 (quindi solo 1 in più rispetto al rilevamento di questa mattina).

I casi attualmente positivi sono 1.457 (-11).

Guariti. Intanto i "guariti", cioè i negativizzati virologici, salgono ancora e raggiungono quota 15.777 (+9).

Ricoveri e isolamenti in discesa. I ricoverati (positivi e negativizzati) sono 376 (-6), di cui 27 in terapia intensiva.

I casi in isolamento domiciliare rimangono 1594.

I tamponi. In tutto fino ad ora ne sono stati fatti oltre 677mila.

