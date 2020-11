Coronavirus in Veneto: 3.124 nuovi casi e 12 morti in 24 ore. Le risposte ai dubbi sulle nuove limitazioni

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi 13 novembre 2020. I nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore sono 3.124 e i morti 12. Le persone attualmente positive sono 57.832, mentre i decessi da inizio pandemia sono 2.767. Le province maggiormente colpite sono Verona +721, Padova +649, Treviso +575, seguite da Vicenza +476, Venezia +380, Belluno +182 e Rovigo +64.

Le persone attualmente ricoverate in area non critica sono 1.956 mentre in terapia intensiva ci sono 230 pazienti.

