Turista austriaca positiva al Covid dopo una vacanza a Jesolo; verifiche in corso

JESOLO - Una turista austriaca è risultata positiva al Covid-19, al rientro dalle vacanze a Jesolo. La donna, assieme al marito e al figlio di 12 anni, era stata in Italia dal 26 al 30 giugno per cui, considerato il periodo di incubazione di 14 giorni, non è escluso che il contagio sia avvenuto prima dell’arrivo nella cittadina balneare veneziana.



Secondo quanto riferito dal dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4, sono stati già effettuati tutti i controlli del caso nella struttura alberghiera: nessun dipendente risulta in quarantena e l’hotel ha rispettato tutte le indicazioni di prevenzione stabilite dal protocollo, per cui al momento non c’è motivo di preoccupazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA