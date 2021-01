Coronavirus in Veneto: altri 3.174 contagi e 85 morti. Le vittime superano la soglia dei 7.000 Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 5 gennaio 2021, forniti dal bollettino di Azienda Zero delle ore 17. In ventiquattr'ore si sono registrati 3.174 nuovi contagi e 85 morti. Le persone attualmente positive sono 93.375 e le vittime da inizio pandemia 7.055. I pazienti ricoverati nei reparti non critici sono 3.004 e 377 nelle terapie intensive.

I nuovi contagi sono così ripartiti tra le province venete: Padova +673, Verona +618, Vicenza +568, Treviso +539, Venezia +469, Belluno +156 e Rovigo +123.

BOLLETTINO CONTAGI REGIONE VENETO - SCARICA IL PDF

