Coronavirus in Veneto, 3.034 nuovi contagi e 18 morti in 24 ore. Solo a Vicenza più di mille Bollettino

Coronavirus in Veneto, l'aggiornamento di oggi domenica 22 novembre. Sono 3.034 i nuovi contagi e 18 le vittime nelle ultime 24 ore. Le province più colpite Vicenza +1.019, Padova +550, Treviso +450, seguite da Venezia +384, Verona +231, Belluno +157 e Rovigo +58. Le persone attualmente contagite in Veneto sono 73.183 e i morti da inizio pandemia 3.236. In ospedale in area non critica ci sono 2.368 pazienti, mentre 303 sono in terapia intensiva.

