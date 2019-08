di Alvise Sperandio

Sono oltre 1.500 le persone che vorrebbero lavorare come netturbino in Veritas, a fronte di qualche centinaio di posti a disposizione. Il bando chiude a fine mese (scadenza alle ore 12 del 30 agosto), per cui è preventivabile che con il consueto colpo di coda finale, se ne aggiungerà ancora una buona parte. Perciò di sicuro si ripeterà la scena tipica di tanti concorsi pubblici, con il luogo prescelto per le selezioni - probabile il palasport Taliercio - che si gremirà sugli spalti per la serie di test psico-attitudinali. Dalla graduatoria che ne scaturirà saranno attinte, sui quali si fa sentire l'impatto del centro storico e del litorale, ma anche per far fronte al normale turnover del personale su cui quest'anno peserà l'effetto dei pensionamenti con la finestra d'uscita di Quota 100 (ad oggi non sono ancora disponibili stime in proposito).