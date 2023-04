Concordia Sagittaria. Vede una donna immersa nel fiume fino alla vita: voleva uccidersi. Carabiniere eroe riesce a salvarla

CONCORDIA SAGITTARIA - Si era già immersa parzialmente nel fiume Lemene quando un carabiniere è riuscito a farla desistere dalle sue intenzioni. È accaduto questa mattina poco dopo le 10 a Concordia Sagittaria. Qui una ragazza, che sta affrontando un momento difficile, ha pensato di gettarsi sul fiume. L'allarme è arrivato al 112 che ha inviato i carabinieri della compagnia di Portogruaro con i sanitari del 118 arrivati da Caorle e Portogruaro. All'arrivo dei militari dell'Arma la giovane era già in acqua fino quasi alla vita. Un carabiniere si è avvicinato alla giovane donna instaurando un dialogo. Come sempre accade in questi casi, il dialogo ha permesso alla giovane di vedere il futuro con altre prospettive. A quel punto la ragazza è uscita dal fiume affidandosi ai carabinieri che l'hanno aiutata.

Sos SUICIDI Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili.​ Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.