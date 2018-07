Traffico in autostrada: 2 km di coda in A23, serpentone di camion in A4

di P.T.

FRIULI e VENETO - A4: La corsia di marcia è appannaggio dei. Un lungo serpentone di tir caratterizza il trafficosoprattutto il martedì che si conferma il più trafficato della settimana.intenso, oggi, martedì 10 luglio, fin dalle prime ore del mattino in alcuni punti della rete autostradale gestita da Autovie Venete.I mezzi pesanti, dopo lo stop di sabato 7 e di domenica 8 luglio, sono ripartiti già ieri, lunedì 9 luglio, ma quelli provenienti dal Centro edraggiungono il Friuli Venezia Giulia dopo un giorno e mezzo di viaggio, andando a incrementare così il flusso di traffico del martedì. E così è stato anche oggi.Lungo la A57si sono verificatifra il Terraglio e il bivio A57/A27 in direzione Trieste, mentre la A4 è stata interessata da code, solo di mezzi pesanti, fra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e in entrata alla barriera di Trieste Lisert.Anche in A23 si sono registrate congestioni frae il bivio A4/A23 () in direzione del bivio A4. Nel corso della mattinata le code hanno caratterizzato principalmente la A4: fra Villesse e Latisana, direzione Venezia, sviluppandosi, verso mezzogiorno, fino a San Stino di Livenza. Alle 16 di oggi la viabilità risulta ancora congestionata: ci sono due chilometri di coda lungo la A23, fra Udine Sud e il bivio A4/A23 in direzione del bivio A4, mentre code a tratti insistono fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. Lungo la A4, infine, si segnalano lunghe code fra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione