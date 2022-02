CASALE DELLA MADONNA (UDINE) - Ciclista investito da un pirata della strada la vigilia di Natale, si cercano testimoni per poter risalire all'investitore. Il grave investimento si è verificato, alle quattro del pomeriggio, nella frazione di Casale della Madonna (Udine). La vittima è un 42enne di nazionalità nigeriana ma in Italia da anni, dove si è anche laureato, all’Università di Trento, e residente a San Donà di Piave.

Il 42enne quel giorno era andato in treno in Friuli a trovare alcuni amici e per scambiarsi gli auguri di Natale e, con una mountain bike che gli avevano prestato, stava procedendo da Marano a San Giorgio di Nogaro per tornare in stazione e rientrare a San Donà. Mentre percorreva, ai lati della carreggiata, la Strada Provinciale 3, poco prima dell’intersezione con Strada Colomba, la sua bicicletta è stata urtata violentemente da un mezzo che proveniva dalle sue spalle e che non ha avuto neppure il modo di vedere.

In seguito al violento urto il ciclista è stato sbalzato nel terreno a boscaglia a bordo della carreggiata finendo all’interno della proprietà di un’abitazione ed è rimasto privo di sensi per qualche minuto. All’ospedale gli hanno riscontrato un colpo di frusta, un brutto trauma alla spalla destra e svariate botte e contusioni, soprattutto alla schiena. Il 42enne ha sporto formale denuncia presso la stazione dei carabinieri di San Donà di Piave, ma il pirata è rimasto sin qui senza nome. La vittima si è fatta assistere si è affidato a Studio3A-Valore.