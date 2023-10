Venezia. Blitz antidegrado in piazzale Roma: chiusi tre locali e maxi multe da 107mila euro

VENEZIA - Tre locali sono stati chiusi e multe per un totale di 107.500 euro sono state comminate in una serie di controlli effettuati nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Venezia, assieme ai militari dei Nuclei ispettorato del lavoro e antisofisticazioni, nella zona di piazzale Roma e della stazione ferroviaria di Santa Lucia.

Il presidio è stato svolto con 20 militari in uniforme e abiti civili e 40 le persone identificate, con la verifica dei requisiti sanitari e in materia di lavoro negli esercizi commerciali.

Le sanzioni amministrative sono state irrogate per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e carenze igieniche, con l'immediata chiusura e sospensione di tre esercizi pubblici. È stato inoltre identificato un cittadino tunisino irregolare, per il quale sono state avviate le pratiche per l'espulsione.