Porto di Venezia e Chioggia, investimento da un milione di euro per la riqualificazione del waterfront

VENEZIA - Accelera il processo di riqualificazione dei waterfront delle aree portuali di Venezia e di Chioggia, grazie anche al finanziamento di un milione di euro a valere sul Fondo di progettazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha pubblicato il bando di gara, con procedura aperta, per l'appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica degli interventi di riqualificazione.

Le aree interessate sono: per Venezia quelle lato banchina comprese tra Sant'Andrea e San Basilio, per un totale di 17 ettari e, per Chioggia, quelle dell'area Saloni e via Maestri del Lavoro, per circa 13 ettari. «Passeggiare da Punta della Dogana fino a Sant'Andrea a Venezia o ammirare il tramonto dall'isola dei Saloni a Chioggia - commenta il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Fulvio Lino Di Blasio - non sarà più un sogno.

Stiamo infatti lavorando con tutte le istituzioni cittadine per valorizzare i waterfront portuali delle due città, con l'obiettivo di vedere le aree demaniali portuali sempre più connesse alla vita dei cittadini e alle attività urbane. Punteremo ad aprire il porto alla città, a coniugare funzioni portuali e nuovi servizi urbani, andando a disegnare relazioni rinnovate con il tessuto urbano e con il fronte d'acqua e riqualificando il patrimonio architettonico e gli spazi aperti. Sarà richiesta particolare attenzione all'accessibilità e agli spazi di sosta dei veicoli, anche con la finalità di incrementarne il livello di fruibilità pedonale.

Il tutto - conclude - dialogando e integrandosi con progetti e iniziative in essere a livello cittadino». L'Autorità ha coinvolto attivamente Iuav nella redazione del Documento Preliminare alla Progettazione (Dpp), fondamentale per la predisposizione del bando di gara. Per la realizzazione dei lavori si stima un fabbisogno di circa 120 milioni di euro. Per la redazione del progetto di fattibilità oggetto del bando, l'importo a base di gara ammonta a circa 770 mila euro e il progetto dovrà essere realizzato in 180 giorni. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 29 giugno.