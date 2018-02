Migranti in corteo: «Vogliamo permessi, lavoro e casa»

CHIOGGIA - Un corteo di pesone del mondo dell'associazionismo e stranieri hanno attraversato oggi le vie di Chioggia. Un’ottantina di associazioni e dieci pullman da tutto il Veneto questi i numeri che ruotano attorno a Chioggia Accoglie e a SidebySide, la “marcia per l’umanità” che si è svolta tra Sottomarina e Chioggia, per dimostrare, come spiega uno degli organizzatori, Stefano Ranzato «che c’è anche un Veneto che vuole accogliere, superando le barriere di diffidenza e ostilità che alimentano il rifiuto verso chi è “diverso”». A Chioggia la cronaca degli ultimi mesi, ha registrato diversi episodi di intolleranza nei confronti dei migranti, ma anche comportamenti fuori dalle righe di alcuni di loro. Ma, ribatte Ranzato, «abbiamo anche molti casi di incontro, convivenza e collaborazione trra italiani e stranieri» e lo scopo di SidebySide è anche dimostrare che non esistono solo fenomeni di contrapposizione ma anche una cultura dell’accoglienza che può essere messa in pratica, con reciproci vantaggi.

Oggi i migranti accolti a Cona durante la manifestazione hanno chiesto a gran voce permessi, lavoro e alloggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA