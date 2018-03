Incendio nella stiva di una nave a Val da Rio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Questa mattina poco dopo le ore 8, i vigili del fuoco sono intervenuti localitàper un, che si trova ferma in bacino per la manutenzione. I pompieri del locale distaccamento hanno completato le operazioni di spegnimento iniziate dal personale del cantiere, che avevano intaccato uno scafale con del materiale spugnoso e cartaceo, danneggiando anche parte dell’impianto elettrico. Le cause del principio d’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.