Chiede l'ora a un ragazzino e lo rapina del cellulare all'uscita di scuola

MESTRE - Rapinato del cellulare e minacciato da una donna all’uscita da scuola. Protagonista del colpo, un quattordicenne residente nel rione Piave. Il ragazzino era appena uscito da scuola, poco dopo le 13, e stava tornando a casa quando, a un certo punto, è stato avvicinato da una donna. La signora, di mezza età, bianca e italiana (almeno parlava in un italiano molto preciso, stando alla sua ricostruzione) l’ha guardato e con un sorriso gli ha chiesto l’ora. Il 14enne, allora, per risponderle ha preso da una tasca il suo smartphone. In quel momento la donna è stata rapidissima. Un colpo di mano e gliel’ha strappato dalle mani. Il ragazzino l’ha guardata incredula, poi ha accennato un timido tentativo di reazione per farselo restituire. «Stai zitto. E non dire nulla a nessuno, d’accordo?