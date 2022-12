VENEZIA - Venezia si attende un Capodanno vicino al tutto esaurito anche perché dopo due anni di restrizione sono tornati gli eventi e, c’è chi sta già prenotando nei ristoranti degli alberghi la cena della vigilia, il pranzo di Natale e il gala di San Silvestro per chiudere il 2022 con un’esperienza culinaria. E i prezzi non sembrano risentire della crisi o di contrazione.



MENU E ATMOSFERE

Raffinato è il menu, accompagnato da Dom Pèrignon, che sarà servito al ristorante Terrazza Danieli (800 euro per persona) tra musica dal vivo e vista mozzafiato su Venezia e la laguna, con la cucina veneziana dell’executive chef Alberto Fol e della sua brigata, iniziando con una deliziosa amuse bouche di scampo in kataifi, maionese all’agro, insalatina selvaggia.

Il Capodanno al Metropole ha tutto il sapore di un “dinner-show” immerso in un’atmosfera intensa, lumi di candele e profumo al pepe nero, arredi eclettici, specchi vissuti, tappeti dal lontano Oriente, velluti rossi e collezioni di oggetti antichi. L’hotel custodisce la ricca collezione d’antiquariato di proprietà della famiglia Beggiato e conta oltre 2mila oggetti esposti come in un museo. Tra le sei portate del menu di San Silvestro (650 euro per persona vini inclusi e cadeaux di Capodanno) sarà servito il cappone in due cotture purè di patate, pera speziata e demi glace al melograno. La serata sarà allietata da brani soul e jazz eseguiti da Sara Bradaschia (voce), Gabriele De Leporini (chitarra) e Francesco Cainero (Basso) e dallo spettacolo burlesque di Janet Fischietto , creatrice di sogni e immaginari.



CONVIVIALITA’

La serata del 31 dicembre al Centurion Palace sarà scandita dagli intrattenimento a cura di Elisa Marai con scenografie fiabesche, dal Dj Alfa e dall’esibizione del tenore del Teatro La Fenice Domenico Altobelli. Il menu all’Antinoo’s Lounge & Restaurant (550 euro per persona, champagne escluso) è firmato dall’executive chef Gianfranco Bellino. «Vogliamo offrire un’esperienza indimenticabile a chi festeggerà il Capodanno con noi – spiega Paolo Morra, general manager Sina Centurion Palace - Un’atmosfera unica, all’insegna dell’eleganza». Il Natale di Ca’ di Dio è all’insegna della convivialità e delle famiglie. «Le prenotazioni – anticipa Christophe Mercier, direttore - ci dicono che avremo in casa tantissime famiglie con bambini e non vediamo l’ora di far scoprire la magia del vero Natale veneziano. Per la tradizionale cena e il pranzo di Natale nel ristorante VeRo siamo felici di dare il benvenuto a tanti veneziani, con una proposta all’insegna delle tradizioni e delle eccellenze del nostro territorio. A Capodanno, invece, la nostra casa veneziana è pronta per una festa scintillante. I fuochi d’artificio, che quest’anno si sposteranno proprio davanti alla riva di Ca’ di Dio, renderanno la serata indimenticabile, anche per noi». La proposta del ristorante dell’albergo per Capodanno vale 520 euro per persona.

Sono sette le portate proposte dall’executive chef Daniele Turco del Gritti Palace che si illumina a festa tra musica, intrattenimenti e cotillion. La sua cucina è sempre in continua evoluzione, perché convinto che la creatività deve essere stimolata continuamente. Qui le tradizioni culinarie veneziane vengono celebrate, gli amanti della cucina di eccellenza si incontrano e nascono nuove suggestioni per 450 euro per persona, bevande escluse.



HOTEL APERTI E PRESEPI

Ca’ Sagredo apre alla città con delle iniziative gratuite per i visitatori. Da domenica 11 a sabato 24 dicembre ospita nei saloni nobiliari, ingresso libero, il tradizionale mercatino di Natale, il “Christmas Art Market”, una esposizione di eccellenze d’arte, artigianato e design ideato da Ornella Naccari (inaugurazione sabato 10 dicembre). Sarà inoltre un’occasione per poter ammirare fino all’8 gennaio il presepe curato dall’architetto Claudia Pandolfo. Lunedì 26 dicembre nella Sala della Musica sarà organizzato il consueto concerto di Santo Stefano che prevede l’esibizione del tenore Rodrigo Trosino (concerto 30 per persona, concerto e cena 90 euro per persona) mentre nel corso della serata del 31 dicembre (350 euro oltre Iva per persona, Champagne escluso) interverranno il soprano Anna Sanachina, il Giovanni Perin Trio D.O.V.E. e non mancherà il Dj set finale per il brindisi di Capodanno.

Il Londra Palace è già al completo da un mese e per i giorni della Vigilia e del Natale ci sono ancora pochissime camere libere. Il cenone di San Silvestro, proposto dall’executive chef Daniele Galliazzo, un veneto doc profondamente radicato alle più orgogliose tradizioni culinarie regionali che spaziano tra terra e mare, prevede un elegante menu (250 euro per persona), un’alchimia di raffinati sapori e straordinaria creatività.

«Il mese di dicembre – si sofferma Pamela Merlini, direttore Papadopoli Hotel Venezia– è iniziato con un discreto ottimismo, le persone hanno ricominciato a viaggiare e il Mose attivo garantisce un soggiorno al riparo dalle acque alte, che per gli hotel significa meno cancellazioni all’ultimo minuto. Se vogliamo guardare al 2018 oggi abbiamo circa il 30% di pernottamenti in più. Quello che colpisce è la continua presenza di clientela oltreoceano che solitamente in passato si concentrava nei mesi estivi. A conferma che Venezia è ormai considerata una destinazione per tutte le stagioni. Per Natale (24 e 25 dicembre) ci sarà la nostra carta e come extra menu i tortellini in brodo ed il bollito, fatti secondo la tradizione. Mentre la sera del 31 dicembre organizzeremo il cenone di capodanno (190 euro per persona) con musica del DJ veneziano Nicola Agostinelli, in arte Agi Dj».

«Natale – commenta Gianmatteo Zampieri, direttore Baglioni Hotel Luna - vede una tendenza fisiologica sull’occupazione pre pandemia, 70%, mentre a San Silvestro la domanda è tale che possiamo pensare di andare al completo». Il Salone Marco Polo del Baglioni, a Capodanno, si trasforma in un suggestivo giardino d’inverno in cui verrà servita la cena firmata dallo chef stellato Claudio Sadler e dall’executive Chef Gennaro Balice. Il menù (650 euro per persona) include piatti della tradizione veneziana con il tocco innovativo e raffinato che caratterizza la cucina di Sadler.