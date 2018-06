Camion carico di radicchio contro il bus degli studenti: paura e conducente ferito

di Diego Degan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVARZERE - Una quindicina di persone coinvolte, ma solo uno, il conducente di un camion, finito al pronto soccorso in codice giallo. E' questo il bilancio di un, poco prima delle 13.30,, in località San Gaetano.I due mezzi coinvolti,, in ritornoe un, viaggiavano nella stessa direzione quando il secondo ha tamponato il primo.Non è chiaro se il bus si stesse fermando per far scendere alcuni passeggeri o se avesse rallentato per favorire, data la strettezza della strada arginale, il passaggio di qualche veicolo in direzione opposta.Fatto sta che l'autista del camion non se ne è accorto e ha colpito con violenza la parte posteriore della corriera. Lo stesso autista, per effetto dell'impatto, ha subito diversi traumi ed è rimasto prigioniero dell'abitacolo.A liberarlo hanno provveduto i vigili del fuoco di Cavarzere, giunti sul posto insieme alla polizia locale, l'ambulanza del Suem e i carabinieri della stazione di Cavarzere.