Sulle strade arrivano tre nuove autovelox: ecco dove

di Giuseppe Babbo

CAVALLINO-TREPORTI - Potenziamento della sicurezza stradale e sensibilizzazione a rispettare i limiti della strada. Sono arrivati ieri i tre nuovi true box, ordinati nei mesi scorsi e che verranno installati nei prossimi giorni. Ai cinque già presenti, i tre nuovi verranno posizioni in via dell'Artigliere a Cavallino, in via delle Fonte a Ca' Ballarin e in via di Saccagnana, quest'ultima teatro di due gravi incidenti stradali negli ultimi sei mesi. «Stiamo potenziando i box dissuasori al fine di limitare la...