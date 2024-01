Cavallino Treporti. Cercasi bagnini: «Si guadagna fino a 1.600 euro al mese. Sei il protagonista della spiaggia, il mestiere più bello del mondo»

CAVALLINO TREPORTI - «Questo è mestiere più bello del mondo: sei il protagonista della spiaggia. Senza i bagnini non esisterebbero le vacanze».

Quando si parla di salvataggio in mare lui è uno dei veterani della spiaggia: Atos Ratti, 66 anni, milanese d'origine ma da oltre vent'anni residente a Cavallino-Treporti dove lavora per la ditta Wela, occupandosi appunto del servizio di salvataggio sull'arenile.

CERCASI BAYWATCH

«La prima stagione l'ho fatta nel 1982 - ricorda Atos provenivo dall'Isef, l'Istituto superiore di educazione fisica e lavorare come bagnino di salvataggio era un po' un percorso obbligato. Oggi, rispetto a quando ho iniziato, questo lavoro è cambiato, diventando altamente professionale. Ed è giusto che sia così. Negli anni vi è stata una grossa evoluzione nel settore: l'introduzione dei mezzi a motore, delle moto d'acqua, dei defibrillatori e delle bombole d'ossigeno sono innovazioni che hanno fatto fare un grande salto di qualità nel nostro lavoro, ma anche richiesto notevoli sforzi ed investimenti, tra brevetti, specializzazioni, corsi e attestati. Se vogliamo oggi la figura dell'assistente bagnante è molto simile all'immagine del "baywatch" californiano o australiano. Capisco la difficoltà per i giovani a scegliere questo lavoro, ma queste specializzazioni sono utili anche per la vita. E poi non è vero che non si guadagna bene: un bagnino di quinto livello ha uno stipendio di 1.600 euro mensili». Ai giovani viene lanciato un messaggio chiaro: «Salvare anche una sola vita vale tutti i sacrifici aggiunge Atos . Non ci si annoia mai, sei il protagonista assoluto della spiaggia». E il decano dei bagnini vuole continuare ancora: «Sono quasi a fine carriera, ma essere un operatore specializzato è motivo di soddisfazione. In più c'è la possibilità di lavorare all'aria aperta e a contatto con la natura e con le persone. Continuerò fino a quando ne avrò la possibilità».