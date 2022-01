CAVALLINO TREPORTI - Ambulatorio gratuito per gli specializzandi in medicina generale che scelgono di esercitare a Cavallino-Treporti. È la strategia attuata dal Comune per cercare di risolvere la carenza dei medici di base nel territorio. Si tratta di un problema che si è riproposto pesantemente nelle ultime settimane, con la fuga di due medici che continueranno a ricevere i pazienti ma a Jesolo. Come se non bastasse nei prossimi mesi a peggiorare la situazione rischia di esserci anche il pensionamento di altri due medici. Per questo il Comune ha ritenuto avviare un percorso che possa trovare risposte alle esigenze territoriali. In questo modo verrà dunque messo a disposizione gratuitamente l'ambulatorio di Treporti, di proprietà del Comune, agli specializzandi che intendono completare il percorso professionale a Cavallino-Treporti.

L'ente ha già avviato la proposta attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico, che sarà visibile nei prossimi giorni nel sito del Comune, per acquisire manifestazioni di interesse da parte dei futuri medici che siano in possesso di laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all'esercizio della professione medica, iscrizione all'ordine professionale e all'ultimo anno di una scuola di specializzazione in medicina generale o equipollente. «Questa scelta è stata condivisa e appoggiata anche dall'Ulss4 spiega la sindaca Roberta Nesto -, è un percorso che potrebbe stimolare i giovani medici a scegliere il nostro territorio per completare la specializzazione, fondamentale anche per chi sarà medico di famiglia. Ci interfacceremo anche con le università di medicina, rispettando tutti gli ambiti. Crediamo che dare in uso gratuito un ambulatorio che già è adibito a questo tipo di servizio consentirebbe loro di non avere questa ulteriore spesa rispetto alle esigenze che comporta il completamento di studi. Stiamo ipotizzando anche altre soluzioni che potranno essere applicabili non appena alcune situazioni diventano mature». La proposta andrebbe a dare sostegno alla cittadinanza che continua a chiedere maggiore attenzione e un miglior servizio nell'assistenza primaria. «Siamo fiduciosi aggiunge la prima cittadina - . Crediamo che Cavallino-Treporti possa offrire molto ai giovani e auspichiamo che nuovi medici scelgano di mettersi a servizio della nostra comunità. Uno specializzando può avere in carico 650 pazienti ed oggi il territorio ha bisogno di figure nuove che possano intraprendere la carriera ed essere a supporto dei medici presenti. La nostra realtà offre non solo posti di lavoro e nuovi stimoli, ma un territorio accogliente ed ospitale».