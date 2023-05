VENEZIA - ​Caterina Balivo "travel blogger" in Veneto: i consigli su cosa vedere a Burano, Murano e Torcello. La polemica: «Non abbiamo soldi per le vacanze».

La conduttrice di Lingo ha condiviso un nuovo post sul suo week end a Venezia. Dopo gli scatti mozzafiato nella città d'acqua, Caterina ha postato una serie di foto delle isole della laguna con tanto di consigli su cosa vedere e quali attività far fare ai bambini. La presentatrice campana infatti è in vacanza con tutta la famiglia, il marito Guido Maria Brera e i figli Guido Alberto e Cora.

I COMMENTI DEI FAN

Immediati i commenti dei follower che seguono la loro beniamina passo passo. «Bellissime le isole, ci siamo stati anche noi con i bambini», scrive una follower. E ancora: «Siete una bellissima famiglia, normale», scrive un altro utente. E c'è chi ci scherza su: «Ma nei giorni della festa a Napoli sei in Veneto?». E lei replica divertita: «Lascia stare, week end organizzato da mesi».

LA POLEMICA

Ma fra i tanti messaggi d'affetto, spunta anche qualche post polemico: «Tutto bello, ma molti di noi non arrivano alla fine del mese. Non abbiamo soldi per le vacanze». E ancora: «Bello andare in vacanza quando si ha una vita agiata. Noi non ce lo possiamo permettere».

In ogni caso, in tanti apprezzano i consigli di Caterina in versione "travel blogger" ed è pioggia di like.