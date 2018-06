Due casoni lagunari in fiamme nella notte: non si esclude il dolo

CHIOGGIA - Due casoni, le tipiche e tradizionali capanne rurali della Laguna di Venezia, un elemento di pregio del paesaggio lagunare, sono stati distrutti dalle fiamme questa notte. L'allarme è arrivato ai vigili del fuoco poco dopo le 22: i pompieri subito accorsi in forze dai distaccamenti più vicini, quelli di Cavarzere e di Mestre, con ben tre automezzi e dodici operatori, hanno faticato a spegnere il rogo, che ha completamento bruciato le tipiche capanne rurali lagunari ora adibite a ricovero materiale da pesca.



Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, non si esclude il dolo. Le operazioni di completo spegnimento emessa in sicurezza della zona sono terminate poco dopo la mezzanotte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA