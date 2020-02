SOTTOMARINA - L'asta per la vendita del Kursaal, tenutasi il 6 febbraio, è andata deserta. La Città metropolitana voleva sbarazzarsene per un milione 550mila euro. Costruito negli anni Novanta, ne costò quasi cinque. Il centralissimo edificio, dotato di un'ampia sala per conferenze e spettacoli, avrebbe dovuto accogliere anche gli uffici dell'Azienda di promozione turistica, nel frattempo soppressa. Le forze politiche locali avevano fatto di tutto per scongiurare l'asta, confidando nell'interessamento degli operatori turistici. Tutti gli sforzi, però, si sono dimostrati vani a causa delle particolari caratteristiche delle strutture, difficilmente adattabili alle esigenze attuali.



Il Kursaal non funzionò mai a pieno ritmo a causa di una serie di problemi tecnici. Realizzato a distanza di troppi anni rispetto alla data di presentazione del progetto originale, fu ben presto dichiarato parzialmente inagibile perché, nel frattempo, erano entrate in vigore regole assai più stringenti, in materia di sicurezza. L'edificio non risultò soddisfacente nemmeno per l'Apt che ne aveva occupata una piccola porzione, con una climatizzazione che comportava spese inaccettabili. L'Apt decise pertanto di tornare nella vecchia sede, assai più facilmente riscaldabile e raffrescabile. Nel frattempo, nel 2016, il Comune aveva deciso la cessazione delle trattative con una società che sarebbe stata disposta a rilevare il Kursaal contestualmente all'arena Duse, anch'essa in stato d'abbandono e di buona parte dell'area del vicino Forte Penzo. Oltre alla ristrutturazione dell'edificio che sarebbe stato destinato a centro medico specialistico, il progetto prevedeva anche il recupero dei sotterranei dell'antica fortificazione, recentemente posti sotto vincolo dalla Soprintendenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA