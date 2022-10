VENEZIA - Sono 6.112 cittadini ai quali sarà erogato il bonus elettricità di 245,45 euro.

Ca' Farsetti lo ha reso noto ieri con un comunicato stampa nel quale viene annunciato che in questi giorni gli uffici comunali stanno provvedendo all'invio delle mail informative attraverso le quali sarà comunicato a 6.122 cittadini l'idoneità a beneficiare dell'aiuto economico rivolto alle famiglie colpite dagli effetti del caro bollette, conseguente alla crisi energetica così come stabilito dal bando comunale pubblicato il 22 settembre scorso, per il quale, sono state presentate ben 6.640 domande.

GLI ASSESSORI

«A poco più di un mese dal giorno della pubblicazione del bando, non appena la Ragioneria concluderà i controlli doverosi, siamo pronti a liquidare ben 245,45 euro per ciascuna delle 6.112 domande pervenute e ritenute idonee - spiegano gli assessori alla Coesione sociale, Simone Venturini e al Bilancio, Michele Zuin - Andremo in questo modo a consegnare ai nostri concittadini il valore complessivo del bando, pari a 1,5 milioni di euro che, come Comune, siamo riusciti a stanziare grazie al lavoro di efficientamento del bilancio portato avanti dal sindaco Luigi Brugnaro in questi anni di governo. Lo faremo con la convinzione e con lo spirito di un'amministrazione che, anche in questa occasione, dimostra la sua vicinanza e la volontà di sostenere quei cittadini che si sono trovati in grave difficoltà e non riescono a far fronte al pagamento delle bollette».

I CONTROLLI

Le complessive 6.640 domande presentate sono state vagliate dagli uffici comunali attraverso controlli automatici portati avanti intrecciando i dati di Anagrafe, Isee, stessi alloggi o stessi nuclei familiari. Sono risultate inammissibili 528 domande.