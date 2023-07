MESTRE - Ieri mattina, rispetto a dieci giorni fa, c'erano più varchi aperti, alle sei li avevano anche aumentati arrivando a 8 più 1 del fast track (il passaggio veloce che, con 18 euro, consente di evitare le attese). Ma le centinaia di passeggeri assonnati dalle 5 stazionavano in coda nel primo piano dell'aerostazione dell'intercontinentale Marco Polo a Tessera, in attesa di poter passare quei varchi di sicurezza che sottopongono ai raggi X persone e bagagli a mano.

SUPER CODA

La coda era talmente lunga che, come si vede nella foto accanto, costringeva i viaggiatori a una serpentina infinita che, per mancanza di abbastanza spazio, girava tutto attorno al salone che precede la sala dei varchi. Dieci giorni fa, dopo le proteste dei dipendenti di Triveneto Sicurezza che si occupano di tutti i varchi dell'aeroporto, il Gruppo Save, che gestisce il sistema aeroportuale del Triveneto, aveva detto loro che le attese dei passeggeri erano state al massimo di 30 minuti. Confrontando le due code (quella di ieri era quattro volte più lunga di quella di allora) quanto hanno aspettato ieri mattina i passeggeri per passare quei varchi? Il problema si verifica nelle ore di punta quando in partenza ci sono parecchi aerei e la carenza di personale in Triveneto Sicurezza, come del resto nelle altre realtà dell'aeroporto, impedisce di rendere operativi tutti i servizi: nel caso dei varchi, ce ne sono 11 a disposizione ma manca il personale per aprirli tutti. Nel caso degli handler, le società che garantiscono i servizi a terra per passeggeri e compagnie (check-in, trasporto con i bus dall'aerostazione agli aerei, bagagli... ), la carenza si traduce in disagi di altro genere, idem per le altre attività comprese quelle commerciali.