MESTRE Sorgerà in via Giustizia Eterna, la prima casa funeraria di Mestre che sarà realizzata dall'impresa di onoranze funebri Coppolecchia. Avrà quattro sale con funzione di camera ardente, per il commiato dai defunti, ciascuna con annesso un salottino dove accogliere i congiunti. I lavori partono questa settimana in quella che un tempo era la sede di Photomarket, uno dei negozi di riferimento in città per gli appassionati di fotografia, di fronte alla trattoria dall'Amelia.

«La casa funeraria sarà un luogo intimo, accogliente e sobrio dove verrà esposto il feretro per la veglia e la preghiera. Un luogo dove ritrovarsi con i propri familiari e amici prima delle esequie in chiesa o prima della sepoltura o cremazione», spiegano dall'impresa che da oltre 20 anni opera a Mestre, Marghera e Spinea. Un investimento da centinaia di migliaia di euro su 700 metri quadrati di superficie. «Eterna aiuterà a intraprendere il lungo percorso dell'elaborazione del lutto - spiegano i promotori -, una risposta concreta alla mancanza di luoghi idonei e talvolta poco decorosi dove vivere il momento dell'ultimo saluto al proprio caro».

Ecco allora che la struttura, oltre alle camere ardenti, disporrà di una sala del commiato per le celebrazioni laiche e di ogni culto religioso, di una zona ristoro, degli uffici per le pratiche funerarie, di una sala tecnica e di un parcheggio privato. «In passato sottolineano dalla Iof Coppolecchia era tradizione condividere con i familiari, nelle proprie case, la ritualità della veglia funebre. In tempi moderni l'ospedalizzazione ha reso sempre più difficile questa condivisione, tant'è che spesso capita di dover trascorrere questa triste circostanza in ambienti freddi e impersonali, con orari molto limitati e talvolta dividendo lo stesso spazio con altre famiglie». Consegna e inaugurazione sono previste per l'autunno.