Coronavirus in Veneto, 326 nuovi casi e due vittime nella notte, calano i ricoveri e le intensive Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 8 maggio, diffusi dalla Regione Veneto nel consueto bollettino delle ore 8. I nuovi positivi da ieri sera sono stati 326 e due le vittime per un totale che sale a 11.420. I contagiati totali invece sono 416.988 mentre gli attuali positivi scendono a 19.126.

Le province con più casi sono state Verona e Padova, si segnala il Bellunese con soli 7 casi.

Migliora il quadro dei ricoveri: vi sono attualmente in tutta la Regione 1.035 pazienti in area non critica (-28) e 156 in terapia intensiva (-7).

BOLLETTINO DEI CONTAGI DEL VENETO ore 8

