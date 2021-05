Coronavirus in Veneto: 211 nuovi casi e 4 morti nella giornata, positivi sotto quota 20mila Il bollettino

Coronavirus in Veneto, i dati di oggi 7 maggio, diffusi dalla Regione Veneto nel consueto bollettino. I positivi nelle ultime 24 ore erano stati 629 fino alle 8 di stamani e i morti 10, per un totale di 11.414. Nella giornata ci sono stati poi altri 211 casi (la maggior parte a Vicena e Verona) e altre 4 vittime.



L'incidenza dei positivi è pari all'1,56%, Migliora il quadro dei ricoveri: vi sono attualmente 1.228 pazienti, di cui 1.066 in area non critica (-7) e 162 in terapia intensiva (-6).

BOLLETTINO DEI CONTAGI DEL VENETO ore 17 --- LEGGI E SCARICA