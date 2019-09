Blitz nella notte, liberato dopo 6 anni il "palazzo degli anarchici"

di Davide Tamiello

«Chi è? Che c... volete?», «Aprite, vigili del fuoco», «Via, andate via!» Il tentativo di mediazione si esaurisce in questo risicato scambio di battute. Di tempo, in fin dei conti, loro ne hanno avuto abbastanza: 6 anni, per l'esattezza: è dal 2013 che l'exè la sede (occupata) degli anarco insurrezionalisti. Dimora per viandanti, manifestanti occasionali, artisti in fuga, oppositori vari al sistema: in questi anni, quella casa improvvisata è stata un porto di mare per ribelli (secondo i più idealisti e romantici) o semplicemente per scrocconi (come preferiscono i cinici). La scorsa notte è scattato lo sgombero coatto: Digos, carabinieri, polizia locale, pompieri. Un plotone di quasi un centinaio di operatori per riconsegnare l'edificio al proprietario, l'Istituto di ricovero ed educazione (Ire) di Venezia.Ore 3.30, fondamenta de le Terese. Un ragazzo e una ragazza si salutano sul ponte, lei prosegue verso casa, lui fa pochi passi, apre e varca il portone verde dell'ex ospizio. Passano pochi minuti e dai giardini dello Iuav arrivano altri due giovani, anche loro si fermano qui. Le luci sono accese, si sente rumore di piatti e di pentole. Di sottofondo, la musica. Alta, decisamente: si riesce a distinguere note e parole del pezzo anche dall'altra sponda della fondamenta e per un centinaio di metri in linea d'aria in tutte le direzioni. Non se lo aspettano, il blitz. L'effetto sorpresa, in queste operazioni, è cruciale per avere un risultato ottimale. Massimo sforzo con il minimo effetto collaterale: si centra l'obiettiva senza che nessuno si faccia male.L'ora x scatta alle 4.57. Qualche secondo prima dell'inizio del blitz,