Abusò della collega di lavoro all'hotel Bauer, giovane mestrino alla sbarra

di Gianpaolo Bonzio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - A processo per l’accusa di violenza sessuale. Nei guai è finito un giovane mestrino, D.B. all’epoca venticinquenne, accusato di essersi introdotto nella stanza di una giovane collega di lavoro, cameriera ai piani in servizio dello stesso albergo, e di averla di fatto costretta a subire atti sessuali. ALBERGO - Per il mestrino, che all’epoca lavorava all’hotel Bauer, ieri mattina il gip Roberta Marchiori ha disposto il rinvio a giudizio. Il processo, quindi, si aprirà il 6 novembre davanti...