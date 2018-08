Bassorilievo rubato e ritrovato dopo 40 anni dai carabinieri di Venezia

Individuato e sequestrato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia e dell'Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, un bassorilievo ligneo del XVII secolo, «Cristo nell'Orto degli Ulivi», rubato dalla Chiesa «San Martino» di Roccapietra di Varallo, in provincia di Vercelli, nella notte del 23 gennaio 1977, dalla cornice dell'altare maggiore, contenente la statua della «Madonna del Rosario». Verso la fine del 2017, nel corso di una indagine per scoprire un'organizzazione specializzata nel furto e nella ricettazione di opere d'arte nelle chiese, sono state effettuate perquisizioni che hanno permesso di recuperare e sequestrare svariati beni tra cui, presso un privato di Moncalieri, il bassorilievo. Il ritrovamento è stato reso possibile grazie all'ausilio delle banca dati dei beni culturali sottratti illegalmente, gestita dal Comando. Proprio la comparazione dell'immagine dell'opera con quelle contenute nel database, ha confermato agli investigatori, che si trattava del bassorilievo sottratto oltre quarant'anni prima. Il manufatto, dall'importante valore devozionale, è stato restituito alla Parrocchia di San Martino di Roccapietra. (ANSA). CO 08-AGO-18 09:58 NNNN

